招商局置地組合營擬購廣州地　另售商業管理業務

根據合作及開發協議，五礦北京及招商深圳於合營公司之持股比例將分別為51%及49%，而合營公司之註冊資本將為25億元人民幣(下同)。注入合營公司之資本總額將約為45.47億元，其中約22.28億元將由招商深圳注入。

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