招商局置地組合營擬購廣州地 另售商業管理業務
2020年10月29日 07:00
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招商局置地(00978)公布，旗下招商深圳與中國五礦北京就成立合營公司訂立合作及開發協議，以收購位於廣州的一幅地塊(項目地塊)股權以及共同開發項目地塊。
根據合作及開發協議，五礦北京及招商深圳於合營公司之持股比例將分別為51%及49%，而合營公司之註冊資本將為25億元人民幣(下同)。注入合營公司之資本總額將約為45.47億元，其中約22.28億元將由招商深圳注入。
另外，公司公布，向中信證券(06030)出售主要從事投資控股及商業綜合體管理服務的目標公司南京信盛商業管理之100%股權，代價約為7.93億元。集團預期將就出售事項錄得收益約3,900萬元，所得款項淨額約7.93億元擬用作集團之一般營運資金。
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