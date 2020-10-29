【專家點評】鄧澤堂：大市不宜過分做淡

歐美疫情反彈，加上美國總統特朗普指，預期在大選後才能就紓困方案達成協議，道指轉弱。蘋果公司(AAPL)和亞馬遜(AMZN)等大型科技股在公布業績前獲資金追捧，納指跑贏大市。

目前，市場繼續觀望美國大選和內地五中全會等因素，加上短期資金面或流向新股市場，令指數維持於24500點至25000點之區間上落，暫未見負面消息令中期上升通道逆轉，不宜過分進取做淡。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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