【專家點評】鄧澤堂：大市不宜過分做淡
2020年10月29日 07:00
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歐美疫情反彈，加上美國總統特朗普指，預期在大選後才能就紓困方案達成協議，道指轉弱。蘋果公司(AAPL)和亞馬遜(AMZN)等大型科技股在公布業績前獲資金追捧，納指跑贏大市。
港股方面，科技股有資金流入，騰訊(00700)破頂，惟中資金融股拖累港股仍要向下。短線而言，預期恒指50天線(約24,574點)見支持。內銀內險陸續公布業績，且看看市場反應。此外，螞蟻集團(06688)仍處於招股期間，今日再有榮昌生物製藥-B(09995)開始招股，集資最多近40億港元，凍結大量資金，或減少市況動力。
目前，市場繼續觀望美國大選和內地五中全會等因素，加上短期資金面或流向新股市場，令指數維持於24500點至25000點之區間上落，暫未見負面消息令中期上升通道逆轉，不宜過分進取做淡。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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