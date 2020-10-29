周黑鴨挫逾9% 擬發行15.5億元可換股債券
2020年10月29日 07:02
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周黑鴨(01458)發行可換股債券，股價今早急挫9.4%，低見7.69港元；暫跌幅略收窄至近8%，成交逾9,100萬元。
周黑鴨公布，建議發行本金總額15.5億港元，於2025年到期，年息1%的可換股債券。初始換股價為10.4元，較上日收市價8.49元溢價約22.5%。最多可兌換約1.49億股，相當於公司擴大後已發行股本約5.89%。
公司估計，發行債券所得款項淨額約為15.19億元，擬用作進一步提升現有市場影響力及探索新商機(尤其是海外市場)；提升產品創新及研發能力；及營運資金及一般公司用途。
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