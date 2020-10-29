多得美團！百勝中國第3季純利大增96%

首3季純利6.33億美元，按年增長1.6%，每股基本盈利1.67元。派息0.12元。期內，百勝中國的同店銷售額跌11%，肯德基及必勝客分別跌9%及16%。

百勝中國首席執行官屈翠容稱，集團系統銷售額恢復按年增長，而同店銷售額恢復至去年同期的94%。

集團首席財務官楊家威預期，2020年新開門店將超過900家。集團保持謹慎樂觀態度，並仍預期復甦將是非線性和不平均的。儘管中國的新冠肺炎疫情在過去幾個月持續改善，但集團仍未完全走出疫情，其持續性影響依舊不可預測。然而，鑒於擁有穩健的流動資金，集團將於第4季恢復季度現金股息。

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