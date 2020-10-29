基石藥業獲抗體偶聯藥物LCB71韓國境外地區開發授權
2020年10月29日 07:07
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基石藥業(02616)公布，與LegoChem Biosciences,Inc.(LCB或許可方)訂立授權協議。據此，許可方授予獨家許可允許公司於韓國境外地區開發並商業化LCB71，一種以受體酪氨酸激酶樣孤兒受體1(ROR1)為靶點的臨床前階段抗體偶聯藥物(ADC)。
根據授權協議並按照其中的條款及條件，許可方有權就開發、監管及商業里程碑收取總額1,000萬美元的預付款及總額3.535億美元的或然付款。此外，許可方有權收取基於LCB71淨銷售額的分層特許權使用費。
簽立授權協議後，公司將負責承擔於韓國境外地區LCB71所有正進行，以及未來試驗有關的開發和監管事務相關活動的所有費用。據授權協議，公司須遵守慣常的排他性不競爭義務，而許可方和公司須遵守慣常的相互陳述、保證、契約和彌償保證。
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