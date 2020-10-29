【專家點評】金曹： 拜登倘當選 恒指睇26800

美股道指於周一、周二接連下跌，雖然納指輕微反彈，但歐美的新冠肺炎疫情確診數字高企不下，社交禁令仍會維持一段時間，投資者對歐美能否在第四季經濟重啟感到失望，再次沽出股票鎖定利潤。

數據顯示，短期市政債券或同類基金的淨流入為6.14億美元，是過去23周中的22次流入，如只看日線圖或者感覺不到，但以周線或月線圖評估，道指技術上出現雙頂回落的機率很大，始終舊經濟股較多，承壓較重。

若道指跌穿9月低位，現時28,600點成為雙頂，下跌目標先睇頸線26,400點，再落一級的支持位25,800點不能失守，否則有可能回到23,700點，如道指失守25,800點，恒指也有機會失守23,000點大關。

美國總統大選結果難測，要有充足準備市場將出現較大波幅。對中港股市最佳情況是民主黨拜登勝選，美股跌到26,400點料有支持，美國盡快推出1.8萬億元救助經濟計劃及取消關稅。若然發生，恒指今年最樂觀可見26,800點。

11月是政治市，外地傳媒已傳出特朗普會用盡一切方法保住總統寶座，包括不承認郵寄選票訴諸司法覆核、甚至出現內戰可以使用總統特權等，美股的走勢也似早年獲利甚豐的資金套現，反而流入亞洲。過去一個月，內地、新加坡、台灣控制疫情較好的地區，股市有8%以上升幅，香港則微升1%。現時評估，期權10月部署在24,400至24,800點，11月則是23,200至25,800點。

螞蟻集團以每股80元招股，但已錄23倍超額認購，招股市值升至3,100億美元，而投行估值3.7萬億港元或約4,700億美元，即目標價睇一年升五成，由上市價80元睇上試120元。當年阿里上市初期大約是180元，大行睇250元，一年睇升四成，今次投行對螞蟻的升值目標比阿里更加進取。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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