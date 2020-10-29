黃河實業發中期盈喜
2020年10月29日 07:45
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黃河實業(00318)公布，根據對目前可得之公司及其附屬公司未經審核綜合管理帳目草案之初步審閱，以及公司管理層目前可獲得的其他信息，並受其他因素影響，其中包括尚待集團的估值師對集團截至2020年10月31日的投資物業估值變化，預期截至2020年10月31日止6個月業績錄得除稅後溢利約1,100萬至1,400萬港元，而於2019年同期則錄約270萬元。
該預期溢利增加主因集團科技業務的增長，正如公司2020年10月6日有關集團科技業務的業
務更新公告中所述，該業務與2019年同期的6個月相比已顯示明顯增長。
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