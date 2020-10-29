該預期溢利增加主因集團科技業務的增長，正如公司2020年10月6日有關集團科技業務的業

務更新公告中所述，該業務與2019年同期的6個月相比已顯示明顯增長。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299