【市前重點睇】道指瀉943點　油價大冧半成

●美匯指數升至93.4，離岸人民幣(CNH)企6.7252，港匯再觸發7.75，美元兌日圓處104.3，歐元見1.1748，英鎊報1.2986。金價跌至1,879美元。布油瀉至39.12美元，紐油跌至37.64美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫近300點。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出31.78億港元，全日累計沽出78.28億港元，令銀行體系結餘在10月30日增至4,574.63億港元。

●圖片分享平台Pinterest公布，於第三季，收入按年增58%至44.3億美元，市場預期為38.35億美元。公司股價於盤後交易時段急升29.54%，報63.88美元，創新高。

●美國9月商品貿赤跌4.4%，出口增2.7%。

●美國10年期國債孳息率升0.34點子，報0.771厘。

●港股ADR指數收報24,232點，跌476點或1.93%。

●即月恒生指數夜期收報24,404點，跌196點，低水305點，成交20,273張。

●紐約12月期油收報每桶37.39美元，跌2.18美元或5.51%；布蘭特12月期油收報每桶39.12美元，跌2.08美元或5.05%。

-美國能源部長布魯耶特：5年內恐看不到油市高峰。

●紐約12月期金收報每安士1,879.2美元，跌32.7美元或1.7%，創自9月底以來收市新低。

●世界銀行宣布，對中國電力工程有限公司及其子公司中電設計研究院處以18個月的制裁，主要由於該兩家公司涉嫌在贊比亞首都盧薩卡的輸配電修復項目存在有關的欺詐行為。

●加拿大維持利率不變，暗示未來數年維持低息。

●英國脫歐貿易談判據悉取得進展，帶來11月初達成協議的希望。雙方已開始起草關於公平競爭的協議文本，接近敲定涉及政府補貼的聯合文件，並接近就協議執行方面的關鍵問題達成共識。

●國壽首三季純利470億人幣，按年跌18.4%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299