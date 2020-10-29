三星電子第3季經營溢利按年增59%　預警末季利潤下滑

南韓三星電子公布，受惠於市場對智能手機及消費電子產品的需求增加，加上集團有效的成本管理，第3季經營溢利按季增長52%，至12.35萬億韓圜。由於儲存晶片及消費產品的強勁銷售，第3季的經營溢利按年增長59%，符合預期。

期內，淨利潤按年增長49%，至9.36萬億韓圜，高過市場預期；收入增長8%至66.96萬億韓圜。半導體業務經營溢利5.54萬億韓圜，按年增長82%；顯示屏業務營業利潤4,700億韓圜，挫60%；IT及移動通訊業務營業利潤4.45萬億韓圜，按年增長52%。

展望未來，三星指由於來自伺服器客戶的儲存晶片需求疲弱，以及手機和消費電子產品的競爭加劇，料集團第4季利潤將有所下降。

集團又預測，明年全球整體需求將恢復，但新冠肺炎疫情大流行及地緣政治問題仍會帶來不確定性，但隨着5G繼續擴展到低端和中端機型，移動需求預計將持續穩健增長。

集團預期，全年資本支出約為35.2萬億韓圜，其中28.9萬億韓圜用於半導體業務，4.3萬億韓圜用於顯示屏業務。

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