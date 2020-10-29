【樓民熱話】航空業大裁員引爆東涌樓！觸發冧市骨牌效應？

近日最熱門的樓市話題，離不開國泰上周三(21日)宣布在港大裁員5,300人，同時停運港龍，東涌區隨即湧現空姐及機師退租、沽樓潮。過去大半年，航空業幾近停頓，從業員收入大減，現下加入失業大軍，正所謂「人出雞你出豉油」，就算有積蓄，但「點都會點乾」！東涌頓成樓價下調壓力最大的地區，不出意外，今次樓市大跌會由東涌開始蔓延...

有所謂的樓市KOL說過，航空業的大部分僱員並非樓市參與者，因此私樓不會跌價。如此簡單一句就想將問題淡化，「香港人真係咁易呃？」其實，今年航空從業員的確因疫情而影響收入；但過去10年，機組人員並非低收入一群，既撐起東涌區租市，同時有錢買樓的大有人在。

國泰航空2019年報顯示，國泰及港龍全球僱用2.73萬名員工，當中78%即2.13萬人屬在港員工；雖然年報中未有詳述各職位薪金，但去年國泰及港龍用於員工的支出為176.04億元，平均每名員工每月金額為5.37萬元，相信大部分屬於薪金。而高薪人士則有數據統計，年薪過100萬的職員共3,756人，佔整體員工比例近14%。因此，說大部分機組人士不是樓市參與者並非事實。

不過，是次大裁員的確加深了機組人員的危機感，套現個案愈來愈多。上月就有菲律賓籍資深機組人員，以590萬元沽出自住的映灣園低層兩房戶，更透露有不少同事會陸續賣樓。而有早前辭職的泰籍機組人員，準備回國開展新生活，減價15萬以630萬元售出映灣園高層兩房戶，10年間賺380萬元。又另一名外籍空姐打算回老家退休，減價20萬以700萬元沽出東堤灣畔高層兩房戶，持貨10年大賺逾397萬元，足以回鄉過優越生活。

這些個案說明了兩件事，其一，外籍空姐都能在港買樓，本地機組人員置業只會更多。其二，該批早年買樓的外籍空姐，就算減得再多，也是大賺離場，相比起近年才在高位接貨的香港人，她們的防守力更高，但如今都決心沽貨離場，套現後個個都變富婆，她們才是過去10年港樓癲升的大贏家。

值得留意的是，最壞情況仍未過去，資料顯示，國泰與港龍於今年首9個月，載運乘客人次按年跌83.2%，運力下跌74.8%；載運貨物量按年跌33.9%，運力下跌34.9%。而是次裁員佔整體員工比例僅逾2成，與運力的跌幅稍作對比，不難預計還會有另一波的裁員。屆時東涌區的套現潮只會加快，推冧樓市的骨牌效應已逐步浮現。同區業主賣樓想不跟劈，有可能嗎？其他區的樓價不跟跌，有可能嗎？

東網產經專欄作者 林南冧

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