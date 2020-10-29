五礦地產夥招商局置地合作發展廣州住宅項目

盛世廣業及合營夥伴將投入合資公司的總承擔額約45.47億元人民幣(約50.5354億港元)，其中盛世廣業及合營夥伴須分別支付23.1897億元人民幣(約25.773億港元)及22.2803億元人民幣(約24.7623億港元)。

集團將與合營夥伴共同負責處理合資公司以及發展項目(將在該地塊上興建住宅發展項目)的運營及管理，集團主要負責發展項目之設計、營銷及成本管理，而合營夥伴則主要負責發展項目之工程及採購。

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