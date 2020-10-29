【專家點評】鄧建初：螞蟻開價80蚊　值唔值得買？

經歷中美貿易戰及疫情連番衝擊，香港實體經濟大受影響，商戶們無不叫苦連天，本土相關股票疲不能興。然而，在北水資金助力下，頻頻掃入內地經營業務的科技股、物業管理股及生物科技股等板塊，使港股市場維持動力，形成大型上落市格局。

鑑於現貨難炒，新股乘時而起。除吸引散戶們參與外，亦獲得北水的青睞。初哥留意到近期多了大量一手黨出現，尤以大陸資金為甚。短時間內開了相當多的戶口，造就新股動輒數百倍甚至逾千倍認購，僧多粥少的情況下，中籤比率低得可憐。要待股價大升5成以上才有肉食，跌破上市價更會輸至面青。

股民對新股如蟻附羶的效應所及，新近招股的兩隻內地物業管理股份定價提高了不少。如上限定價，可高達80及90倍市盈率。隨着物管股近期跌幅巨大，醒目的股民紛紛退飛。有證券行規定不能抽飛，客戶們硬着頭皮接貨，唯望掛牌當日能夠守穩招股價吧！

上周日學生在群組裏問及螞蟻集團的看法。初哥搜集資料，抽絲剝繭細心分析，斷定這是叫高開低的手法，相等於大公司提高價錢，然後減價造勢一樣。得出了結論後，我在群組及Facebook「初哥教路」網頁寫下這一段文字：「我估計螞蟻應是市值約25,000億港元上市，發行股數共約33.4億股，集資約2,750億元，估計定價約82元，今年預測市盈率約50倍，如果屬實，算平了。是否如此，星期二便揭曉！」終於星期一晚上傳來螞蟻集團定價80元的消息，初哥幸運地猜中了。

說回螞蟻集團，雖然集資額龐大，不過公司盈利前景良好，今年預測市盈率約48倍，明年更降低至約32倍。按其盈利增長率(PEG)低於1，算是定價低於市場預期。根據股數分配，應會做到一人一手，皆大歡喜。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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