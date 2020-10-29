亞洲股市：日股曾挫逾200點 韓澳股齊跌逾1%
2020年10月29日 08:42
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市跟隨美股下跌，日本日經225指數大幅低開247點或1%，跌至23,170點即市低位，最新跌幅略為收窄至181點或0.7%，至23,337點。
日本9月零售額按年下跌8.7%，差過市場預估下跌7.6%；按月亦跌0.1%，預估則升1%。
南韓首爾綜合指數低開32點或1.4%，報2,312點，之後跌過42點或1.8%，報2,302點。
澳股最多下挫115點或1.8%，至6,146點，最新仍跌75點或1.2%，報6,186點。
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