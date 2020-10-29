【港股開市】恒指挫418點　滙豐挫近3%

歐美疫情急轉直下，美股道指隔晚大跌逾900點；港股在期指結算日開市跟隨外圍挫418點或1.69%，報24,290點。國企指數低開160點或1.61%，報9,803點；科技指數跌148點或1.94%，報7,508點。

重磅藍籌沽壓沉重，滙豐控股再跌2.9%表現最差，開市報31.7港元。阿里巴巴跌2.4%報300元；騰訊失守600元，開市跌2%報589元；友邦保險、建設銀行、工商銀行、小米集團及中國平安跌2%至2.3%，合共拖低恒指300點。

其他藍籌股普遍跟隨大市向下，濠賭股繼續受壓，金沙中國跌1.9%；銀河娛樂跌1.7%。香港交易所跌1.5%。油價挫逾5%，三桶油跌0.6%至1.3%。

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