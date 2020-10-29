A股快報：滬深三大指數跌逾1%　飛機製造股受壓

五中全會今(29日)閉幕，內地股市跟隨外圍報跌，滬深三大指數全線跌逾1%。

滬綜指低開33點或1.02%，報3,235點；深成指大幅低開168點或1.26%，至13,219點；創業板指數低開34點或1.3%，至2,635點。

板塊方面，飛機製造及有色金屬股跌1.8%至1.9%，金融及地產股齊跌1.4%，生物製藥股跌0.8%，釀酒股跌0.4%。

個股方面，勁拓股份跌停。公司實控人、董事長吳限遭證監會立案調查。

瀘州老窖高開4%。公司首3季度實現淨利潤8.15億元人民幣(下同)，按年增26.88%；第3季度實現淨利潤15.95億元，按年增52.55%。

科創板CDR第一股九號公司今上市，開盤炒高逾70%，發行價為18.94元。

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