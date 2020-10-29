中美科技戰：傳美將允許廠商向華為非5G業務銷售晶片

據英國《金融時報》報道，最近一些參加了美國簡報會的人士表示，美國官方指出，只要他們不將晶片用於華為的5G業務，美國將允許愈來愈多的晶片公司向華為提供組件。

報道引述分析人士認為，此舉意味着美國今年對中國領先科技集團實施的嚴厲制裁，可能不會像以往想像般，對其整體業務構成威脅。儘管制裁仍將對華為的5G業務構成嚴峻挑戰，但該公司最重要的智能手機部門或有機會復甦。

兩家亞洲半導體公司高層均感到樂觀，有信心華為供貨許可的申請勢獲批。其中一位高層稱，這已表明用於移動設備的晶片不是問題。

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