福奇博士：2022年前美國人生活不太可能復常

美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任Anthony Fauci(福奇博士)周三(28日)表示，雖然確信疫苗將在未來幾個月內面世，但美國在2022年前不太可能完全恢復如常。

近日美國總統特朗普和美國的公共衞生官員表示，可能在11月3日美國大選前推出疫苗。惟Anthony Fauci指出，一款有助控制疫情的疫苗明年1月之前不太可能在美國面市。隨着臨床研究開始遇到障礙，這一日期被一再推遲，他相信，獲得緊急使用授權的時間可能是在1月份，也可能更晚。

他認為，如果開展疫苗接種宣傳，並且能夠在2021年第二季度或第三季度完成為大部分人接種疫苗的工作，也許到2021年底，或者甚至可能是到2022年以後，人們才能看到生活恢復如常。他還指出，如果美國各界嚴格遵守了經濟重啟的指導準則的話，就不會是現在這個局面。

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