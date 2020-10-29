【大行報告】中金指內銀正經歷如2016至18年的升勢

投資銀行中金表示，市場忽略或低估了內銀歷史上首次以業績大幅負增長出清風險的意義。該行認為，部分內銀經過2至3個季度的業績負增長後，可以消化處置存量歷史壞賬，進而做實資產負債表，中長期10%的股本回報(ROE)前提下，內銀前向估值可以修復至市帳率1倍以上，中長期推高中資銀行估值中樞。

此外，業績波動性加大，也將幫助股票估值彈性加大，本輪周期體現為估值大幅度修復。中金認為，本輪行情核心邏輯在於業績反轉，而非估值反彈，A/H銀行股正在經歷堪比2016至18年的上漲行情，H股優於A股，修復邏輯行先盈利提升邏輯。

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