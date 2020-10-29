【專家點評】彭偉新：頤海國際見底可博上

雖然周二晚美股走勢仍然偏弱，傳統股份繼續下跌，令到道指進一步回落，不過，對港股的影響並不明顯。尤其是早段恒指低開後，曾一度跌至24,586點後，便由低位迅速反彈，不單止曾一度轉跌為升，更未有失守50天線便開始反彈，經過連續第二日恒指在跌返50天線即作出反彈後，似乎50天線會是較強的支持外，亦反映出港股暫時出現大幅下跌的壓力不算明顯。

特別是恒指在近日回調日子中，仍然繼續錄得資金流入，顯示出投資者對後市仍然看好，即使有大型IPO進行中，資金亦未有被吸走。相反當指數出現較明顯的回調期間，投資者仍然繼續在市場上趁低吸納預期恒指在短期內仍然會以反彈為主。尤其當指數成功升破保歷加通道的中軸，指數會繼續貼近通道頂部進發，雖然指數可能會在升近25,000點水平會有較大的阻力，但只要外圍未有出現不可預期的急跌，相信恒指仍然可以繼續反彈，又甚至升近250天線水平，至於恒指亦直企穩在20天線之上。

不過，主要客戶的店舖增長相信仍然會持續，令到集團整體收入增長能維持高雙位數，因此，現時較高的市盈率會明顯下降。而市場給予頤海國際的目標價為120元，而近日股價由高位回調至近日低位92.8元，回調了接近30%，股價上日回落至100天線後開始反彈，而且RSI更在跌至30水平後反彈，帶動股價有機會出現短期見底。

另外，股價自今年3月跌至39.85元見底後持續回升，並升至8月高位134.1元後回調，於上日剛好回落至整個升浪總升幅的38.2%回調目標後即時反彈，預期走勢出現見底的機會頗大，投資者可以在104元水平買入，上方阻力位為125元，若果收市價跌穿92.8元近日低位便先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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