新冠肺炎：歐洲再鎖國　明年全球經濟「V彈」無望？

隨着各國陸續重啟經濟活動，IHS Markit及IMF均預測2021年的全球經濟增長率可在生產和消費活動回復下恢復增長，並呈現「V型反彈」，兩者對明年的全球增長預測分別為4.4%、5.2%。不過，近期新冠肺炎疫情在歐洲持續惡化，歐洲前兩大經濟體德國和法國先後宣布實施為期至少一個月的封鎖措施，誠然為明年的全球景氣復甦再添變數。

第三季歐元區出口持續疲弱，工業生產負增長，如今更因疫情再度升溫，令經濟復甦步伐放緩，失業率高企不下。美國的情況亦變化，憂慮疫情反彈之下，近期美股、商品價格皆受壓，即使經濟正在復甦的中國、日本、南韓等地，在歐美經濟再起風雲，打擊外部需求下，未來的發展道路亦添上不明朗因素。

經濟學人智庫(EIU)最新發表的《 2020年第四季度全球預測》報告指出，在新冠肺炎疫情爆發後，發達經濟體將普遍進入經濟增長緩慢、低通脹、高負債及人口危機的時代，意味經濟「殭屍化」情況將繼續，或步日本經濟大蕭條的後塵。

報告認為，在這種情況下，發達經濟體希望將名義增長保持在高於利率的水平，這意味着債務將隨着時間的流逝而消失，而這種情況將創造機會為投資和研究提供資金，以推動疫後的複甦。可這伴隨着的風險，包括通脹上升，這將促使債務堆積如潮地失控，以及助長「殭屍公司」。隨着公司和政府疲於償還債務而不是投資，增長亦會顯得無能為力。

EIU指出，政府補貼及支持措施令原本不盈利企業能繼續生存，影響生產力及創新，增加「殭屍」企業數量。獲資助貸款企業亦要資源還債，而非投資研發。若通脹意外上升，央行只能加息遏抑通脹，主權債成本便將急升，帶來很大的風險。

在新冠疫情出現前，日本被認為是經濟上的怪胎；但在疫後日本經濟的特徵--緩慢的增長，低通脹和高債務，將在發達經濟體中變得普及化，意味在低增長，低通脹和高債務環境下，發達經濟體正步日本後塵！即使之後出現有效疫苗，疫情可能不會持續，惟疫後全球經濟殭屍化卻將是持久的。

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