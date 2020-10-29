港股格局：梁杰文料新經濟股升浪未完

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股表現未至於太恐慌，主因近期美股跌勢較受自身因素拖累，包括新一輪財政紓困方案遲遲未獲通過、美國總統大選存在不明朗，但這些因素對港股基本因素影響不大。再者，歐美疫情惡化對當地經濟影響較大，中港在疫情控制上相對理想，投資者對持續不斷的疫情亦開始感麻木。

他認為新經濟股升浪將持續，對港股下月走勢亦樂觀，唯一憂慮是美國總統特朗普大勝連任，或會對中國企業施加更多制裁措施，繼而拖低中港股市。

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