美國大選誰勝誰負？經濟學家料選後經濟展望由「光」轉「暗」

據外電最新調查顯示，美國總統大選後的經濟展望由「光芒」轉變「暗淡」，反映新冠肺炎疫情復熾，或令拖累經濟復甦的步伐。

根據於10月16日至26日意見調查顯示，近2/3受訪經濟學家認為，隨着疫情再度升溫，美國經濟復甦遭遇急踩煞車風險高。Rabobank資深美國策略師馬利稱，新一輪財政刺激政策尚未到位，即使最終推出，估計規模可能很小。

亦多數受訪者認為，若民主黨掌控國會參議院、且該黨總統候選人拜登勝選，近期美國經濟復甦力道有望增強。荷蘭國際銀行(ING)首席國際經濟學家奈特里指出，民調顯示民主黨勝出者全拿的可能性升高，可能為2021年初通過大規模財政刺激方案鋪路。

又有意見提到，假設11月3日大選很快就得知結果，第2輪財政刺激僵局可望短時間內解除。美國銀行(BofA)首席美國經濟學家邁爾表示，明確無疑的勝利可能加速刺激方案的協商，萬一結果存在爭議，政治環境對額外刺激將構成挑戰。

不過，失業人數高企為經濟最大隱憂。逾80%受訪者認為，美國失業率最快要到2023年先有機會回落至疫情前的水平。

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