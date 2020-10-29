傳Tiffany肯以較低價格出售股份　估值1232億元

外媒引述消息報道，美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)董事會批准以略低的價格，將公司出售給法國奢侈品集團LVMH，雙方亦將和解此前提出的訴訟。

LVMH將以每股131.5美元的價格收購蒂芙尼，而原定的最初收購價格為每股135美元，按新價格計算的估值約為158億美元(約1,232億港元)。而蒂芙尼還將向股東支付每股0.58美元的股息。

LVMH擬收購蒂芙尼，原本是奢侈品行業史上最的收購案，但其後發展成收購鬧劇。受新冠肺炎疫情影響，LVMH一直試圖擺脫該筆交易，而蒂芙尼亦就此已提出訴訟，要求強制執行該收購協議，並指稱LVMH故意拖延交易的進行。LVMH則反訴稱蒂芙尼在疫情危機期間管理不善。

直至周一(26日)蒂芙尼表示，此次收購交易已獲得歐盟委員會批准，從而掃清所有監管障礙。

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