新冠肺炎：美國地方政府正面對大蕭條以來最大財政危機…

美國新一輪刺激經濟方案遲遲未有落實，加上新一波疫情來襲，持續限制商旅及社交活動，大大影響經濟活動，致使美國各州正面臨着自大蕭條以來最大的現金危機！

外媒引述穆迪分析的數據顯示，如果美國沒有發布進一步的財政刺激、商旅限制以及醫療補助，在高失業率的背景下，美國各州2020年至2022年的預算缺口可能達到約4340億美元。根據美國州政府預算協會(National Association of State Budget Officers)，這一數字超過了各州2019年K12教育預算的總和，比2019年交通基建費用的兩倍還高。

財政赤字的驅動下，州政府已經增稅，並削減了教育支出。政府職員面臨着解僱或減薪，公務人員的退休福利變得岌岌可危。即使假定政府動用了應急資金，穆迪分析仍預測會有46個州面臨資金短缺，內華達州，路易斯安那州和佛羅里達州的資金缺口最大。

新澤西州財政部長Elizabeth Maher Muoio指出，此次疫情危機當前，沒有一個模型可供我們參考，接下來的幾年將會很難過。

在過去的90年裏，美國財政收入只面臨過兩次下降：911事件和2008年金融危機之後。而在本次新冠疫情引發的經濟影響下，美國財政收入預計將大幅下降。儘管地方政府面臨着財政赤字危機，民主黨和共和黨至今未能就刺激經濟方案達成共識，意味大選前各州政府基本上都不會出現「救命糧」！

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