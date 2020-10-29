美國大選誰是贏家？ 「義烏指數」有重大啟示…

美國大選誰勝誰負，引起國際關注。素有「小商品之都」稱號的浙江義烏商城的「義烏指數」反映，特朗普贏面較高！

外媒報道，特朗普的競選用品如帽子、橫幅、馬克杯以及幾乎所有可以印上標誌的東西，在義烏市批發市場商店銷售行情火爆。相反，拜登的商品大宗訂單幾乎沒有。

報道引述義烏市的銷售人員指，一個月大概有四五個來問特朗普相關商品，不乏一次買幾千面旗幟的大買家，部分特朗普相關產品更已售罄，反觀今年來問拜登商品的並不多。

義烏擁有世界上最大的批發市場，全球各地的零售商都在這裏尋找自己可以上架的商品，貨攤上陳列著帽子、T恤、橫幅、面具、嬰兒玩具、背包、造型粘土以及幾乎所有能取悅世界上變化無常的消費者的製成品。這裏也是關注美國政治的中國觀察人士稱之為「義烏指數」的所在地。義烏指數的理論認為，對總統候選人商品的巨大需求會轉化為11月的高投票率，而目前的形勢，該指數顯示特朗普的行情大幅領先於拜登。

在2016年大選期間，義烏指數一直預測特朗普會贏，當年在大選活動的最後幾周裏，對希拉妮的帽子和其他物品的需求大幅下降。到底今次這個義烏指數預測大選行情是否準繩，且拭目以待！

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