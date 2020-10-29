新冠肺炎：經濟學家稱歐美疫情反彈　全球經濟復甦力度轉弱

據外電所進行的民意調查顯示，500名經濟學家認為，到年底，新冠肺炎疫情的病例反彈或阻止全球經濟復甦，且大多數人估計明年經濟反彈幅度將較以前想像的要弱。

此項於10月6日至27日對亞洲、歐洲及美洲的46個經濟體進行的民意測驗顯示，活動很快恢復到疫情前水平的迹象很少。在150位分析師中，將近3/4稱疫情大幅反彈或會阻止今年初之前的全球經濟復甦。

滙豐全球首席經濟學家Janet Henry稱，即使在重新實行封鎖前，許多國家的國內生產總值(GDP)水平將較沒有疫情時的水平更要低；且「更高的失業率及更高的債務看來是不可避免」，對長期增長潛力及金融穩定亦有影響。

在這46個經濟體中，有超過65%的經濟體的中值增長預測在2020年被下調或保持不變，而在2021年的經濟體中，有近60%的預測被下調或保持不變。

將近80%經濟學家(即150人中的119人)指，全球復甦疲弱的幅度低於之前的預期，即2021年的風險更大，而不是強勁的反彈或新的低迷。

荷蘭合作銀行(Rabobank)的經濟學家指出，對於經濟體而言，由首季度的無知，否認到第2季度的封鎖及經濟崩潰，以及限制的逆轉，推動第3季度經濟活動的反彈，情況尤如過山車。不幸的是第4季度帶來疫情反彈的挑戰。從經濟上看，可能需再待6個月或更長時間，疫苗才能提供實質性的緩解。

至於日本經濟學家表示，日本政府需要承諾第3輪刺激計劃，以支撐受疫情影響的經濟，料澳洲及加拿大經濟的增長步伐將較以前想像的還要弱。

作為世界第二大經濟體的中國則預期，到2021年經濟增長8.4%，表現比其他地方強，但中國以外的部分經濟學家預計此數字會低得多，且許多預測並未反映經濟打擊的真實程度。另預計大多數其他新興市場經濟體將在今年及明年陷入困境。

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