新冠肺炎：各國預算添壓　主權基金另覓方法籌資

隨着新冠肺炎疫情和大宗商品價格低迷，國家財富基金正在尋求通過債務和股票市場籌集資金。

外媒報道，許多主權財富基金傳統上依靠從政府獲得的現金來支持大部分財政，但是從最近的舉動可能預示着轉變。例如，杜拜投資公司本月出售了6億美元的債券，而土耳其的主權投資基金也計劃發行債券，但由於市場動盪而推遲了行動。印尼則準備建立一個主權財富基金，以政府資本和國有公司的股份為輔，以私人投資為輔。東非國家吉布提計劃在未來10年將其新成立的基金擴大至管理的15億美元資產，分析師預計公共和私人投資者都將參與。

儘管在大流行之前一些基金確實通過股票和債務市場籌集資金，但由於疫情對政府來說是沉重的成本，而經濟活動的疲軟卻對現有投資的收益造成壓力，因此預計會有更多基金轉向這些選擇。

全球主權財富基金董事總經理DiegoLópez指出，主權開發基金中的絕對增長趨勢，也許是為了減輕國家層面的債務。

烏得勒支大學經濟學院金融副教授Stefano Lugo表示，相對較低的商品價格和對流感大流行的大量財政應對措施，幾乎沒有政府預算盈餘會貢獻給主權財富基金管理的資產。他續稱，某些國家或政府甚至可能決定退出主權財富基金以支付其財政刺激計劃。利用債務資本可以部分抵銷這些趨勢。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299