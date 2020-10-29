研究：歐盟新技術法規或令經濟增長蒸發850億歐元

總部位於布魯塞爾的智庫--歐洲國際政治經濟中心(ECIPE)警告，歐盟計劃用新規則束縛美國科技巨頭的計劃，可能使這27個國家的經濟增長損失高達850億歐元(折合約7,839億港元)。

外電引述ECIPE指出，改變監管方式可能會對歐盟經濟產生寒蟬效應。根據《數字服務法案》的提議，從在線服務業事後轉變為事前經濟後果，將造成約國內生產總值損失850億歐元，相當於歐盟GDP的0.5%，並令消費者利益冒受1,010億歐元損失，勞動力減少0.9%。

歐盟委員會將在12月2日發布規則，此後將與歐盟國家和歐洲議會的提案進行立法之前加以協調。

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