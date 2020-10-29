港股格局：許繹彬籲保留資金應對跌市
2020年10月29日 10:46
東網電視更多新聞短片
恒指周四早間跌幅逐步收窄，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股近日似是「跌唔落」及「有所承接」，主要是受惠於螞蟻集團(06688)的大型集資潮支持，但他建議投資者繼續保留資金觀望，時刻慎防大市在螞蟻周五截飛後，逐步作出調整。
他表示，歐美疫情進一步惡化失控，情況未敢樂觀，加上美國總統大選踏入衝刺階段，不論誰人當選，政局或會不穩，美股投資者暫宜忍手觀望，先行沽貨減磅離場亦無可厚非。
另他指，今次螞蟻集團以「賣大包」招股，每手入場逾4,000港元，即使孖展息率被扯高，亦無阻「全家總動員」爭相開戶的熱情，此等萬人空巷的盛況，要追溯三年前上市的閱文集團(00772)、2000年上市的Tom集團(02383)及1997年上市的北京控股(00392)。投資者相信是抱着大抽獎的心態，一試運氣。螞蟻集團周五截止認購，料其認購人數及凍資額度破香港開埠以來紀錄，而這將鞏固香港的國際金融中心地位。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！