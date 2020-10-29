新iPhone產量正加速？內地城市空氣質素露玄機...

空氣質素與工業活動不無關係，摩根士丹利分析師表示，從正在追縱中國城市的空氣質量報告，表明了新iPhone機型產量正在加速。

iPhone12與iPhone 12 Pro上周已開始出貨，iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max要到下月 13 日開始上市，較傳統蘋果上市節奏要遲幾個星期。投資者希望了解有關蘋果設備生產狀況，改善未來幾季銷售的線索，大摩則認為空氣質素報告就是線索。

大摩分析師Katy Huberty認為，蘋果製造合作夥伴的主要生產基地——中國鄭州空氣質量下降，表明了新iPhone機型產量正在增加。截至10月26日，鄭州的空氣質量數據顯示，最近工業生產水平飆升，較歷史季節性水平遲了約一個月，該行認為這與iPhone 12大規模量產的情況吻合。

她又提到，深圳的工業生產在9月初有所提高，但回落至歷史季節性水平以下，在成都的工業活動最近幾天呈上升趨勢。在重慶工業生產在最近幾天大幅上升。

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