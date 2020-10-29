港股格局：郭家耀料維持上落市 ATM仍為首選
2020年10月29日 10:51
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，外圍氣氛轉差，歐美疫情嚴峻，德國和法國再實施封城措施，加上疫苗仍未有進展，令市場對經濟逐步復甦的寄望又再延後，以及美國總統大選將至，投資者避險情緒升溫。港股方面，市場焦點放在螞蟻集團(06688)IPO，龍頭科網股持續強勢，支持大市回穩，但傳統股份繼續受壓，恒指短期維持在24,000至25,000點之間上落機會較大。
新經濟股近日重拾升勢，龍頭的阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)先後破頂，郭指出，兩間公司金融業務現可獲市場重估，令股價水漲船高。至於美團點評(03690)亦逼近新高，市場預計第3季業績復甦步伐理想，且公司利用其配送網絡發展送餐以外的其他生意，料股價有機會再創新高。而走勢相對落後的小米集團(01810)，始終以硬件業務為主，互聯網增值業務仍在起步階段，相信追落後空間未必太大，建議仍以「ATM」為首選。
中國人壽(02628)首三季純利按年下跌18%，新業務價值亦有單位數字跌幅。郭認為其業績正好反映內地壽險銷售仍然疲弱。目前不少險企仍在期待明年初的「開紅門」銷售，並提早部署確保捉緊是次銷售機會，但市場對此方面反應不太正面，並憂慮息口持續低企，或影響公司的投資收益。整體而言，國壽估值偏低，但市場對銷售前景、新業務價值增長表現，看法相對保守，股價要重上20港元機會不大，暫只宜觀望為上。
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