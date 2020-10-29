【理財百科】龔成：如何創造被動收入　應付退休生活？

所謂「被動收入」，首先，這裏說的資產與會計上所定義是不同的。這裏說的資產，是會持續產生現金流的項目，而且這些項目不用我們作太多管理的。若果要為項目不斷付出，那與打工的分別不大，難以定義為「資產」了。

例如建立一盤生意，經過多年的發展後，生意已經上了軌道，有穩定的盈利，而老闆已經不用再管理，員工已能令生意自行運作，這盤生意便合乎資產的定義。

但一般打工仔未必有一盤生意，那除了創造資產外，能否好好利用自己原本擁有的，然後轉化成資產，達致財務自由，又或在退休時提升每月的現金流呢？

●利用手上原有工具

年輕人宜偏向追求資產上的增值，待增值後才追求現金流；相反，若較年長或已退休的人士，則應調整原有的組合，令組合能產生較大的現金流。由於今天所講的並非是增值的部分，而是現金流呈現的方法，因此內容主要針對較年長、已退休、已財務自由的人。

首先是檢視股票組合，這年紀的組合內，必定要是較低風險的股票，並且不宜短炒。若組合內欠缺收息類股票，那就要作出調整。其實，只要好好重組手頭上的股票，已能為自己產生不錯的現金流收入。

例如持有的是多年的劣優股，但由於不肯止蝕而不肯賣出，以至持有多年。但其實，只有一隻股票的質素出了問題，無論是賺是蝕，都要盡快賣出，而這就是檢視組合與調整的過程。

●債券是穩定收入之選

除收息股外，不少金融資產都是創造被動收入之選，債券就是其中之一。簡單來說，債券就如同借錢給企業，又或是一些機構(例如政府)，例如幾年前發行的香港政府推出通脹掛鈎債券(iBond)就是其中之一。不過iBond較為特別，收取的利息會因政府公布的通脹數據而不同。

而一般的債券，大多是固定利息的，至於利率多少，則視乎這公司的質素、評級、債券年期、外圍息率、風險等因素而定，簡單來說，愈優質的債券利率愈低，而愈差的債券利息則愈高。

債券持有人可一直收取中間的利息，直至債券到期為止，而到期就可取回全數本金。例如iBond就是3年期，到期後政府就會歸還本金，持有人除了一直持有至到期外，亦可以中途在二手市場出售，當然價格就要視乎到時的出售價。因此，若持有至到期者，本金就會原數收回；但若中途出售，就會有機會出現賺錢或蝕錢的情況。

若外圍出現加息，一般債券由於利息不變，因此該債券的吸引力自然下跌，這就會造成價格下跌的情況。不過，若持有人一直持有至到期，那就沒有影響。所以，投資債券者宜長線投資，最好一直持有至到期日，避免出現本金虧損的風險，因為投資債券的目的，並不是為賺差價或資本增值，而是為了利息收入，為獲取穩定的現金流。因此，只要投資債券得宜，這是一項很易掌握的資產項。

以上講述了一些穩定現金流的工具，主要提及了股票及債券這兩類，而除了這兩類外，亦有很多工具可以給我們運用，而有些工具原本已在我們的手上，但未能成為資產項，而我們只需對這工具作出適當的改變，這工具就能變成產生現金流的資產項。

●善用自住物業

除股票、債券可以成為資產外，物業都是常見資產，將租金減去各項開支後，若有正現金流，那麼就是典型的資產項。但若然是自住物業，那是否可成為資產項呢？

其實可以利用「逆按揭」去令自住物業變成資產項。有些長者擁有一個已供滿的自住物業，當退休時，只要將這個物業抵押給銀行，進行逆按揭計劃，便可以收取到銀行給予的每月現金，以及可以繼續在該單位居住，但代價就是當百年歸老後，物業就會給銀行收回，除非到時給銀行一筆錢贖回。

不過，對於沒有後人的長者來說，能夠繼續在該物業裏居住，又能利用這自住物業成為資產項，創造每月現金流，提升生活質素，可說是一項多功能的工具，絕對是不錯的資產。

●長期收錢的年金

不少保險公司都有提供年金這產品，而這就是一項獲取穩定現金流的工具，對退休人士來說是不可不知的資產項，而年金對沒有後人的人來說更是不錯的產品。

方法就是先支付一筆現金，而保險公司就會每月「連本帶利」付錢，為你提供每月穩定的生活費，令生活更有預算，並一直收取至百年歸老為止。

雖然我們也可將一筆錢，自行每月連本帶息提取，以支付生活費，但我們卻不知自己何時百年歸老，究竟每月提取多少才合理呢？若果每月只提取很少，生活不佳但去世時又剩下很多錢；反之，若每月提取很多錢，又可能會出現很快將錢用完，而要面對無錢但仍有一段人生路的情況。因此，購買年金就能令自己每月取得合理的現金，令生活更有預算，成為一個解決方法。

●靈活運用保險產品

最後再講多一樣，其實人壽保險的保單也能靈活運用，並轉化成其他資產，因為若是有儲蓄的人壽保單，當經過一段時間累積後，就會有現金價值(而且往往不少)。然後投保人可以以提取部分保額的方式，去提走部分現金價值，然後這筆錢只需適當運用，轉成一些資產項，就能為自己提供每月的現金流。

即是說，只要我們檢視原有的組合，作出適當的調整，其實是不難重組成穩定收入類的組合。由於很多人都會持有不適合他的產品，而只要我們對各理財產品有較多的認識，適當地調整一下，就能提升每月現金流，為自己創造更多被動收入。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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