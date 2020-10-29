Apple正加緊開發自有搜索工具 應付反壟斷
2020年10月29日 10:56
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（Getty Images圖片）
英國《金融時報》報道，蘋果公司(Apple Inc.)正加緊腳步開發自家搜尋技術，因美國監管部門1上周提起的反壟斷訴訟，威脅到谷歌為成為Apple設備的預設瀏覽器、每年支付Apple數十億美元的合作協議。
報道指，iPhone最新作業系統iOS 14出現了一個幾乎無人留意的改變，Apple已經開始展示自己的搜尋結果，而且如果用戶從主畫面鍵入查詢，會被直接引導連進網站。業界認為，這標示Apple自家搜尋技術的重要進展，可能構成未來和谷歌競爭的基礎。Apple對內部專案向來守口如瓶，但此舉增加該公司正設法建立能與谷歌相匹敵的搜尋引擎的證據。
兩年半前，Apple挖走谷歌前搜索與AI部門總監John Giannandrea。挖角表面上是為了人工智能和Siri虛擬助理，但Giannandrea將管理全球最受歡迎搜尋引擎的8年經驗帶進了Apple。若Apple不能再和谷歌合作，Apple自家搜尋引擎將成為替代方案，雖然建立自家搜尋引擎可能需要數年時間，但Apple有足夠實力應付這項長期投資。
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