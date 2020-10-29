【專家點評】陳蓓敏：雙十一將至　龍頭電商料受惠

轉眼間，美國大選日子就在下周二，總統之位誰奪得，真的令人屏息觀之。拜登在民調上一直領先特朗普。除了要留意總統爭奪戰外，參議院有35席位將改選，其中有23席是屬共和黨，若共和失去多數席，特朗普連任也只是跛鴨子政府。全球疫情新確診個案不斷攀升，各國嚴陣以待，法國、西班牙、意大利皆收緊防疫措施，唯獨美國特朗普仍強調沒有疫苗，美國疫情也會在改善轉好。在特朗普刻意經營下，美國日漸走離世界軸心。世貿正式授權歐盟可對美國商品徵收關稅，涉及金額達40億美元。道指本周表現雖呈現跌勢，周一跌幅較大，隨後跌幅收窄，於27,400至27,500水平徘徊，反之納指表現相當硬淨。

「雙十一」即將臨近，各界電商嚴陣以待，圖谷銷售，搶佔市場佔有率。在電商大量提供現金優惠券、產品補貼等利誘下，投資者對促銷規模有憧憬，市場估計有逾8億消費者參與。再加上國家鼓勵「內循環」需求推動下，龍頭電商巨企受惠。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者持有騰訊控股。)

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