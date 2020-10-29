【全球攬炒】達德利警告美國經濟前景正在惡化

新冠肺炎疫情持續肆虐，紐約聯儲銀行前行長達德利(William Dudley)警告，美國經濟前景正在惡化，最有可能的情況是會繼續復甦，但存在二次下滑的一些下行風險。他又預期，未來幾個月可能都不會看到額外的財政支持。

達德利稱，如果民主黨總統候選人拜登一如民調預測贏得大選，那麼可能要等到1月就職之後才會迎來更多的財政刺激措施。

他又認為，聯儲局擴大貨幣寬鬆的空間有限，雖然當局可以做更多的事情，但真正的問題是其對經濟會產生多大的實際影響，他目前則估計不會太多，因為當局已經實施了可以用來支持經濟的大部分貨幣政策工具。

聯儲局將於下周舉行貨幣政策會議，市場料按兵不動，估計當局可能重申將使用全部工具來支持經濟復甦的承諾。

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