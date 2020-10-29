【高盛推介】比亞迪再創新高　留意高敏感度購證

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(29日)公布業績的比亞迪(1211)，由周二(27日)起突破140元水平，當日升約5.4%。周四早段則低開約3.4%後逆市反彈，高見153.3元，繼周三(28日)再創歷史新高。

有報道引述工信部新聞發言人表示，預期明年中國汽車有望保持恢復性正增長。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,740萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊控股認沽證。而認沽證於周三亦獲資金轉向部署，錄得約290萬元資金流入。

由於近日比亞迪急漲，進而觀察市場上的認購證，可見絕大部分的產品面值已升至0.25元以上，而且敏感度亦較低，投資者在部署時宜多注意。

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