【專家點評】鄧聲興：美東汽車業績優於預期
2020年10月29日 11:20
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美東汽車(01268)上半年收入按年升23.5%至84.48億元。純利按年升27.6%至3億元，表現好過預期。內地乘用車銷售復甦情況持續，全國乘聯會公布10月第1周至3周乘用車日均零售銷量4.22萬輛，按年及按月分別增長16%及3%。
值得留意，乘聯會指9月全國國內製造的豪華車銷售上升25%，是連續第5個月升幅超過20%，大幅跑贏9月汽車市場表現。美東在豪華車銷售表現理想，內地生產寶馬9月銷售量升40%，而去年寶馬佔美東汽車銷售量34%。相信在隨着寶馬推出新車型，有利美東的新車銷售及毛利率的提升。去年凌志佔美東汽車銷售量18%，今年首8個月凌志銷售上升11%，好過預期。加上在新款車推出下，有利推動下半年盈利前景。該股向上阻力位為35元，向下支持位為28元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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