港元拆息︰1星期回軟至0.48厘
2020年10月29日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.05厘；1星期回軟至0.48厘；與樓按相關的1個月降至0.4厘；3個月回升至0.51厘。
29/10/2020
隔夜 0.05238厘
1星期 0.48411厘
2星期 0.41839厘
1個月 0.40696厘
2個月 0.43250厘
3個月 0.51054厘
6個月 0.67500厘
12個月 0.85274厘
28/10/2020
隔夜 0.08726厘
1星期 0.63750厘
2星期 0.45375厘
1個月 0.43833厘
2個月 0.45750厘
3個月 0.54054厘
6個月 0.67857厘
12個月 0.85464厘
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