港元拆息︰1星期回軟至0.48厘

2020年10月29日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.05厘；1星期回軟至0.48厘；與樓按相關的1個月降至0.4厘；3個月回升至0.51厘。
    29/10/2020
    隔夜 0.05238厘
    1星期 0.48411厘
    2星期 0.41839厘
    1個月 0.40696厘
    2個月 0.43250厘
    3個月 0.51054厘
    6個月 0.67500厘
    12個月 0.85274厘
    28/10/2020
    隔夜 0.08726厘
    1星期 0.63750厘
    2星期 0.45375厘
    1個月 0.43833厘
    2個月 0.45750厘
    3個月 0.54054厘
    6個月 0.67857厘
    12個月 0.85464厘
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