港元拆息︰1星期回軟至0.48厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.05厘；1星期回軟至0.48厘；與樓按相關的1個月降至0.4厘；3個月回升至0.51厘。

29/10/2020

隔夜 0.05238厘

1星期 0.48411厘

2星期 0.41839厘

1個月 0.40696厘

2個月 0.43250厘

3個月 0.51054厘

6個月 0.67500厘

12個月 0.85274厘

28/10/2020

隔夜 0.08726厘

1星期 0.63750厘

2星期 0.45375厘

1個月 0.43833厘

2個月 0.45750厘

3個月 0.54054厘

6個月 0.67857厘

12個月 0.85464厘

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