日本央行維持利率不變　料全年經濟收縮5.5%

日本央行將基準利率維持在負0.1厘不變，維持10年期國債孳息率目標在0厘附近不變，皆符合市場預期，另維持資產購買規模不變。

不過，央行下調2020財年通脹及國內生產總值(GDP)預測，料GDP將由此前估計的收縮4.7%，進一步惡化至收縮5.5%；核心消費物價指數(CPI)預測為收縮0.6%，此前料跌0.5%。

惟央行上調2021財年的GDP及通脹預測，料由此前預測的3.3%，上調至3.6%；核心CPI由原先估計的上升0.3%，上調至升0.4%。

至於2022財年GDP增長預測為1.6%，此前為1.5%；核心通脹預測維持0.7%不變。

日本央行認為，該國經濟已出現回升，隨着新冠肺炎疫情消退，經濟正處於改善趨勢。然而，對經濟活動前景展望、物價「非常不確定」，風險偏向下行。

央行補充，預計短期和長期利率會維持在當前水平、甚至是更低水平。而經濟預測是基於對疫情沒有大規模擴散的假設做出，但有關預測可能根據疫情形勢而發生變化。

央行又指，進出口正在回升。在政府支持下，私人消費正在提升。商業投資在未來一段時間將繼續減少。與汽車相關的出口將在一段時間內增加。

此外，央行認為需要密切關注金融體系風險，雖然市場緊張情緒有所緩解，但仍然緊張。

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