【專家點評】楊俊文：港股11月跌市機會大？

9月跌市月，10月升市月。臨近月尾是最值得觀察的時間，結果足以衡量下月走勢及現時應有策略。

近日美股大跌，香港出奇地強勢，原因有二。首先，螞蟻金服上市，有關的ATMX等一眾股份必須繼續上升去為螞蟻上市造勢，並盡量提高招股價，最起碼令更多投資者接受上限定價。其次，反正大升月，上月月頭才不到23,500點，近幾日都在高位24,500至24,900附近高位上落，相信不少好倉都在高位平倉或轉倉，大戶可賺足升浪。港股在美股連日大跌下維持高位，足證大戶在香港這個小市場的影響力之絕對力量。

另外，港股已連續三天出現單天保至尊的情況。單天保至尊的意思是集中資金掃高幾家權重股，如滙豐、騰訊、阿里等；同時沽出各類型相對低權重股份。這樣操作可以令指數保持在高位方便結算。

而最先被沽出的正常是之後跟升的弱股如內銀、內險等股份。這些迹象意味11月將很大機會不上不落或下跌，最起碼不會上升。原因是如果繼續升月尾不會出現這些力撐轉倉的現象。再者市場的資金短時間內被螞蟻抽干，ATMX是沒可能天天破頂去支持大市，同時不回應美股以千點計的跌幅。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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