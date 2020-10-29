【專家分析】騰訊阿里跌唔落 投資者買Call博彈
2020年10月29日 12:00
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恒指周四早間曾跌逾400點，之後跌幅收窄至約200點。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，該行見到衍生工具投資者好淡雙方皆有，恒指好倉和淡倉同錄資金買入，包括買入收回價24,800點附近的恒指熊證，以及買入收回價23,900至24,000點水平的恒指牛證。
股份方面，兩大科網股騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)相關認購證(Call輪)獲追捧，可能是投資者見它們「跌唔落」，後市可再升一浸。他指投資者較多揀選行使價660元附近的騰訊認購證，以及行使價350至360元的阿里認購證。另外，該行亦見較多資金買入中國人壽(02628)認購證博反彈。
另按發行商資料，周四早間有132隻牛證因觸及收回價而被強制收回。
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