道富10月投資者信心指數下降　主要受累歐洲地區

道富環球市場公布2020年10月份《道富投資者信心指數》，按月下降3.8點，主要是歐洲地區投資者信心大降。

上述指數由9月份經修訂後的83.9點下滑至80.1點，主要是受到歐洲地區投資者信心指數下跌17.4點，至92.8點的影響。此外，北美地區投資者信心指數微降2點，至76.8點。而亞洲地區投資者信心指數則從84.5點升至91.7點。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava稱，本月總體風險偏好有所下降，主要由北美和歐洲地區投資者情緒下滑所推動。第二波新冠肺炎感染病例宗數在各地區同時大幅上升，再次加劇了人們對經濟增長的擔憂。

他提到，亞洲投資者信心有所回升，可能反映了該地區目前的疫情防控能力。儘管如此，考慮到即將到來的美國大選的不確定性，全球投資者情緒的長期趨勢仍不明朗。重要的是，整個地區的風險偏好是否會因美國大選結果而趨於穩定，或是新冠肺炎感染病例宗數的增加，是否仍會繼續影響未來幾周投資者情緒。

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