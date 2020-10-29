中生製藥「來那度胺膠囊」獲通過一致性評價
2020年10月29日 12:02
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中國生物製藥(01177)公布，抗腫瘤藥「來那度胺膠囊」(商品名：安顯)(規格為5mg及10mg)已獲得中國國家藥品監督管理局頒發藥品補充申請批准通知書，通過仿製藥質量和療效一致性評價，為來那度胺膠囊該兩個規格國內第二家通過一致性評價。
至此，集團的來那度胺膠囊的所有上市規格(5mg、10mg及25mg)均通過了一致性評價。
來那度胺是人工合成的谷氨酸衍生物，具有抑制血管生成和免疫調節的作用。來那度胺與地塞米松合併用於曾至少接受過一次其他治療形式的多發性骨髓瘤患者的治療。由於治療效果好、安全性高、給藥方式方便等優勢，來那度胺已成為靶向治療多發性骨髓瘤的首選藥物。
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