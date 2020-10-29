【瑞通推介】阿里300元失而復得　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐美疫情急轉直下，德國和法國宣布再實施封城措施，投資者憂慮經濟再受重挫。道指隔晚收報26,519點，下瀉943點或3.4%，並連跌4日。

恒指周三(10月28日)缺乏方向，收報24,708點，跌78點或0.3%。周四(10月29日)早跟隨外圍股市最多挫450點，回至24,250點的水平，於20天線(約24,293點)附近見支持，其後跌幅收窄至近300點，暫錄三連跌，跌穿10天和50天線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,200萬元，反映投資者追沽大市。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

受惠旗下螞蟻集團招股反應熱烈，阿里巴巴周三破頂，曾升至309.4元創新高，全日收升2.4%於307.4元。阿里巴巴將於下周四(11月5日)公布截至9月底季度業績，螞蟻集團亦將於同日上市。另有報道傳阿里或出售印度最大雜貨電商平台BigBasket持股。阿里周四早段曾跌近3%，其後跌幅略回順，300元關口失而復得。周三有逾8,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流入。

騰訊控股周三一舉升越600元大關，曾創604元歷史新高，全日收報601元，升2.7%，14日RSI已進入70以上的超買區。現時主要券商給予騰訊的目標價由650至815元不等，看好理由包括螞蟻集團上市引發市場重估騰訊金融科技估值、核心業務遊戲收入繼續高速增長等，加上市場憧憬騰訊下月12日公布的季績理想，包括北水已預先部署，繼周二(10月27日)錄38.7億元北水淨買入，周三再錄逾34億元北水淨買入騰訊。該股周四早段隨市回落逾1%，一度跌穿590元，跌幅其後迅速收窄。輪證資金流方面，周三有超過8,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾4300萬元淨流入。

中國人壽首三季純利為470.78億元人民幣，按年下降18.4%；營業收入增長10.8%，至6,915.71億元人民幣；新業務價值按年增長2.7%。該股周三收報18.12元，微跌0.6%。周四早段再跌逾3%，回至17.5元以下。周三有逾440萬元淨流入其好倉。

吉利汽車周三收跌1.7%於15.9元，跌穿50天線，走勢落後於部分強勢同業。該股周四早段再跌逾2%，下試15.5元，暫錄三連跌。乘聯會數據顯示，10月第4周車市日均零售按年增長19%，1至4周日均零售按年增17%。輪證資金流方面，周三有逾350萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

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