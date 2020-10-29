友邦成立1億美元獎學金　每年資助百名香港大學生

友邦保險與香港8所由大學教育資助委員會資助的大學及2所私立大學(香港樹仁大學及香港恒生大學)合作，落實是項獎學金計劃，旨在資助學業成績傑出並服務社會的學生、以及需要經濟資助而繼續其學業的學生。

任何專業之學生均可申請，成功申請的學生將於就讀其本科課程期間每年獲得5萬港元獎學金。

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，該獎學金為集團在香港的一項重大投入，反映集團對香港未來發展及年青人充滿信心。

李透露，明年2至3月將公布第一批獲得獎學金的學生名單，將考慮於亞洲其他地區推出類似的獎學金計劃。

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