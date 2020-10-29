友邦成立1億美元獎學金 每年資助百名香港大學生
2020年10月29日 12:14
東網電視更多新聞短片
李源祥(右)
友邦保險(01299)宣布，與10間本地大學合作設立「友邦獎學金」，承諾投放1億美元(約7.8億港元)，在未來數十年每年資助100名大學本科生，成功申請者每年可獲5萬港元獎學金。計劃由今天(29日)起接受申請。
友邦保險與香港8所由大學教育資助委員會資助的大學及2所私立大學(香港樹仁大學及香港恒生大學)合作，落實是項獎學金計劃，旨在資助學業成績傑出並服務社會的學生、以及需要經濟資助而繼續其學業的學生。
任何專業之學生均可申請，成功申請的學生將於就讀其本科課程期間每年獲得5萬港元獎學金。
集團首席執行官兼總裁李源祥表示，該獎學金為集團在香港的一項重大投入，反映集團對香港未來發展及年青人充滿信心。
李透露，明年2至3月將公布第一批獲得獎學金的學生名單，將考慮於亞洲其他地區推出類似的獎學金計劃。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！