渣打第3季度稅前基本盈利7.45億美元 按年跌39.8%
2020年10月29日 12:15
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渣打集團(02888)公布，今年第3季度稅前基本盈利7.45億美元，按年跌39.82%。至於稅前法定溢利則跌60.63%，至4.35億美元。季內信貸減值錄3.53億美元，按年飆26.97%。
在業績展望中指出，隨着更多業務所在市場開始走出衰退，預期第四季度的季節性環境將與去年相似，且預期客戶需求將會於2021年期間增加。今年早前利率大幅降低的影響應於未來兩個季度充分反映，屆時期內淨息差將調整至略低於當前水平並穩定下來。
集團將於2021年2月25日發布2020年全年業績，並會報告當前宏觀經濟前景下公司策略性重點工作的最新進展。由於資本水平強勁，董事會屆時會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回報。
至於在長期低利率環境下，集團將繼續優化淨利息收入的推動力，同時加強注重推動更多收費為主的收入，尤其是來自發展勢頭良好的金融市場及財富管理業務的費用收入；並將繼續盡可能減少經營支出，盡可能投資於數碼化能力，誠如先前所示，預期2020年及2021年的支出均將低於100億元。
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