渣打第3季度稅前基本盈利7.45億美元　按年跌39.8%

在業績展望中指出，隨着更多業務所在市場開始走出衰退，預期第四季度的季節性環境將與去年相似，且預期客戶需求將會於2021年期間增加。今年早前利率大幅降低的影響應於未來兩個季度充分反映，屆時期內淨息差將調整至略低於當前水平並穩定下來。

集團將於2021年2月25日發布2020年全年業績，並會報告當前宏觀經濟前景下公司策略性重點工作的最新進展。由於資本水平強勁，董事會屆時會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回報。

至於在長期低利率環境下，集團將繼續優化淨利息收入的推動力，同時加強注重推動更多收費為主的收入，尤其是來自發展勢頭良好的金融市場及財富管理業務的費用收入；並將繼續盡可能減少經營支出，盡可能投資於數碼化能力，誠如先前所示，預期2020年及2021年的支出均將低於100億元。

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