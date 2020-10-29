ASM太平洋：第4季毛利應與上季相若
2020年10月29日 12:35
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半導體裝嵌設備商ASM太平洋(00522)恢復公布前瞻季度指引，預測今年第4季收入介乎5.3億至5.9億美元，以中位數5.6億美元計，按季增長1.63%或按年下跌1.75%。
不過，該公司仍未恢復毛利及新增訂單的指引，行政總裁黃梓達解釋，這是因為半導體設備的同業也普遍只提供收入指引，因此日後也不會再提供毛利及新增訂單指引。首席財務總監周珮芬則表示，按照收入指引與第3季的差不多，第4季毛利亦應該與上季相若，指汽車、CMOS影像感應器(CIS)及工業需求已經出現初期的復甦迹象下，現時引線焊接機及固晶體的需求強勁。
ASM上季物料業務錄得破紀錄的收入，黃梓達稱，該分部今年業績並無太大波動，反映半導體需求大致健康。
內地最大晶片代工廠中芯國際(00981)被美國實施出口限制，黃梓達表示不能評論特定客戶的狀況，但對於ASM這樣的設備廠商而言，業績最根本的影響因素是市場需求。要是終端需求穩定且有增長，廠商就有信心擴充產能，加碼向設廠供應商下訂單。他續指，ASM的客戶基礎很闊，遍布不同洲份，亦有多元化的解決方案，這是應付當前局勢的基礎。
談及先進封裝業務，他認為此乃持續多年的大趨勢，因為5G會刺激高效能運算(HPC)、數據中心和雲計算這些非常講究性能的需求。其實ASM半導體解決方案的收入當中，先進封裝和CIS加起來已經佔近一半，但先進封裝技術費用高昂，只是少數晶圓代工廠、外判封測廠(OSAT)、以及少收包攬晶片設計和生產的廠商(IDM)才能負擔，因此季度訂單會時高時低，不宜提供單獨的先進封裝收入指引。
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