全球半導體併購狂潮：傳Marvell擬斥百億美元併購Inphi

外電引述消息指，網絡通訊晶片設計企業Marvell Technology，擬以100億美元收購同業Inphi的交易，可能快將達成協議。這將是繼本周AMD落實收購Xilinx後，又一宗大型半導體併購案。

消息指，Marvell擬以股票形式支付收購價的60%，其餘以現金支付。若談判順利進行，兩家公司最快周內宣布交易細節。

Marvell主要生產記憶體、數碼信號、嵌入式與邏輯式晶片，目前市值約為260億美元；Inphi則主要負責提供高速類比半導體解決方案。若收購案成功，將有助於Marvell擴大其網絡通訊相關業務。

今年以來，全球爆發新冠肺炎疫情，帶動在家工作趨勢，筆電、電競、網絡需求激增，加上企業逐漸走向線上服務，亦帶動數據中心需求增長，均加速半導體產業的整合。

全球半導體業出現併購狂潮，包括AMD斥資350億美元收購Xilinx，輝達斥400億美元收購 ARM，以及ADI以209億美元併購Maxim Integrated Products。上周英特爾同意以約90億美元將其記憶體業務出售給南韓記憶體大廠SK Hynix。

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