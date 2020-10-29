【全球攬炒】疫情重創！英國9月汽車產量25年來最差

新冠肺炎疫情擴散重創全球汽車生產市場，而英國又累於不確定的經濟和政治環境，英國汽車製造商及貿易商協會(SMMT)公布，該國9月份汽車產量插5%或約6,000輛，至114,732輛，為1995年以來表現最差的9月。

當中，出口瀉9.7%至87,533輛，佔產量的1/4，主要由於銷往包括中國、歐盟和美國在內的主要海外市場的貨物，分別跌1.2、3.3及30%。

至於英國國內市場產量增長14.5%，但僅相當於增加3,440輛汽車。

而今年的首9個月，英國汽車產量按年挫35.9%，至632,824輛。根據最新的獨立前景預測，今年汽車產量將少過885,000輛，恐成2009年以來首次跌穿100萬輛的水平。

不過，與整體趨勢相反，9月份電動車(BEV)的產量按年增長37%，當中76.6%用於出口，大部分出口至歐盟。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，SMMT指出，由於仍有「無協議脫歐」的情況出現，假設世貿組織(WTO)徵收10%的關稅，恐怕將令英國製造、向歐盟出口的每輛電動車的平均成本增加2,000英鎊。

由於英國希望提高其零排放車輛的生產能力，關稅將產生相反的效果，削弱英國吸引國際投資者的能力，並在最壞的時間嚴重損害其工業競爭力。而隨着歐洲各地的新冠肺炎疫情激增，並且在英國許多地區以及其他地區已經實施封鎖措施，估計今年最後一個季度將愈來愈具挑戰性。

SMMT首席執行官Mike Hawes表示，由於疫情繼續在國內和主要海外市場造成嚴重破壞，上述數據對英國汽車業來說更為嚴峻。雖然英國及歐盟雙方都重返談判桌，是一種解脫，但談判者需要緊急達成一項優先考慮汽車業的協議，加強創新並支持行業應對全球威脅氣候變化。由於汽車生產已經很緊張，「無協議脫歐」勢將打擊汽車製造業、工人及其家庭帶來毀滅性的打擊。

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