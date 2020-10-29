星展香港：料本港全年經濟收縮7%　明年GDP增長4%

星展銀行(香港)經濟研究部經濟師謝家曦稱，第3波疫情爆發衝擊香港第3季經濟，失業率上升，估計第3季本地生產總值(GDP)按年收縮5.6%，但隨着近日本地確診人數歸零，相信第4季經濟將會好轉，預料季內GDP萎縮幅度將收窄至4.1%，而全年GDP預測將由原來的跌4%，進一步下調至收縮7%。

他指出，近期出口回升反映國際需求上升，但歐美地區疫情仍反覆，外貿需求或再次下跌，未來出口可能以較低單位數增長；預期本港於明年初可逐步恢復通關，對經濟帶來刺激作用，在今年GDP低基數效應下，估計明年全年GDP可錄得4%增長。

他指，本港樓市供求仍失衡，亦留意到新盤銷情理想，二手樓盤略為減價後銷情理想，因此維持全年樓價平穩之預測。他又指，二手樓價格僅較去年6月的峰值下跌7.2%，而年初至今只下跌0.7%。惟受內地客減少影響，豪宅市場面對的沽壓會較大。他提到，有發展商以貼市價，甚至低於市價推新盤，反映部分發展商對後市並不非常樂觀。

對於近期多隻大型新股上市，謝表示，巨額凍資帶動銀行同業拆息(HIBOR)上升，1個月期拆息升至0.4至0.5厘，與美息有30點子息差，使港元走勢偏強。另外，未來季結年結將進一步推高拆息，預計金管局的入市步伐在11月略為減慢，但到12月會再次加快。

該行經濟研究部首席中國經濟師梁兆基認為，內地第3季實際GDP增長由第2季的3.2%提速至4.9%，預期第4季增速有望提升至6%。其中，零售、投資方面表現將有望再度提升，而進、出口表現雖較上半年好，但仍未如內需穩定。

值得留意，內地9月出口持續反彈，按年增9.9%，高於8月份的9.5%，而進口則按年反彈13.2%。中美貿易關係雖惡化，但內地至美國的出口卻漲20.5%，歐洲及日本則分別跌7.7%及升2.7%。

梁強調，現時內地推行的「內循環」政策與十年前的「再平衡」政策存大分別。後者是將出口佔GDP比例下降，提升內需，但仍需大量進口。前者則主要減少對進口尤其科技產品的依賴，但現時關注重點為內地生產的產品能否取替進口產品。他表示，中國人民銀行的貨幣政策與全球央行比較相對較緊，中國利率及債息均上升，支撐人民幣，預期人行將會維持中性貨幣政策。

美國總統大選進入最後倒數，梁兆基表示，特朗普執政走單邊主義，並會針對一些企業進行制裁。相反，拜登傾向多邊主義，會聯同盟友向中國施壓，若拜登當選或短期對中國較正面，亦相對有談判空間。他指，無論誰當選，都會持續向中國施壓。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299